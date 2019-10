Per chi ama vegliare i Santi e non Halloween: la castagnata al Crocifisso

TERMOLI. Non a tutti va a genio la notte delle streghe, quella di Halloween. Una volta si organizzava Holyween nell’ambito diocesano. Nell’edizione 2019, alla chiesa del Gesù Crocifisso si organizza una castagnata e alle 22 l'adorazione dei Santi in chiesa. In caso di meteo poco clemente la festa si farà nei locali della parrocchia.