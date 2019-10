TERMOLI. L'associazione infermieri del territorio organizza nel pomeriggio di oggi, dalle 16, al bar "Sottovoce" di Termoli, in via Martiri della Resistenza, un incontro educativo gratuito: "Primo soccorso e disostruzione delle vie aeree". E' rivolto alla cittadinanza, sulle manovre da eseguire in emergenza e le manovre di disostruzione pediatrica.