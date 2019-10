Piazze di spaccio in casa e b&b: così operavano gli indagati dell'operazione Pinocchio

CAMPOBASSO. Nelle prime ore della mattinata odierna nelle Province di Campobasso, Caserta, Foggia e Chieti, personale della Squadra Mobile della Questura di Campobasso ha dato esecuzione a nr. 6 misure cautelari personali (quattro in carcere e due divieti di dimora nella Regione Molise) emesse dal GIP del Tribunale di Campobasso su richiesta di questa Procura della Repubblica, a carico di 6 soggetti di nazionalità italiana ritenuti responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attivita di indagine, coordinata dalla 'Procura della Repubblica e condotta dalla locale Squadra Mobile, ha permesso di riscontrare un diffusissimo fenomeno di consumo di sostanze stupefacenti (cocaina, crack, eroina, hashish, marjuana e metadone) net capoluogo molisano supportato da un sodalizio criminale composto principalmente dagli esponenti di un nucleo familiare campobassano i quali, avvalendosi di numerosi collaboratori, hanno smerciato, con un sistema collaudato, in tutta la città e paesi limitrofi.

Nel corso dell'indagine denominata "Pinocchio", condotta con l'ausilio di attività tecniche, osservazioni, pedinamenti e perquisizioni, sono stati acquisiti elementi, a carico degli indagati, in ordine alle attività di trasporto, spaccio e detenzione con finalità di spaccio di sostanze stupefacenti destinate alla commercializzazione, prevalentemente, nella città di Campobasso.

La Polizia di Stato è riuscita a ricostruire le condotte dei componenti del nucleo familiare, che aveva impiantato la propria base operativa all'interno dell'abitazione domestica, tanto da renderla punto di riferimento dei numerosissimi assuntori/acquirenti, divenendo quale vero e diffuso centro di spaccio, impostosi all'attenzione della cronaca anche a seguito delle proteste degli abitanti del quartiere.

L'attenzione pasta dalle Forze di Polizia per il contrasto del diffusissimo e devastante fenomeno ha costretto i principali soggetti attuatori delle condotte delittuose a diversificare le loro attività, anche utilizzando come basi di spaccio provvisorie, stanze di albergo o di strutture ricettive (bed and breakfast); operando in tali i contesti, i soggetti speravano di essere meno visibili e di sottrarsi ai frequenti controlli delle Forze di Polizia e, in tat modo, di poter continuare indisturbati le loro attività delittuose.

Anche nelle presente attività investigativa, sono state ricostruite le condotte dei singoli componenti ed i compiti che ognuno di essi svolgeva: dei soggetti che, in qualità di ideatori, fornivano il denaro necessario all'acquisto della droga e mantenevano i contatti per l'approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, di coloro che si occupavano del taglio e confezionamento dello stupefacente da vendere, fino ad individuare anche i rifornitori i quali, con viaggi frequenti, trasportavano le sostanze cocaina nella base logistica di Campobasso dalla provincia di Foggia e dalla limitrofa Regione Campania.

L'attività, avviata dallo scorso dicembre 2018, ha anche permesso di identificare compiutamente numerosi consumatori di sostanza stupefacente (segnalati ex art. 75 D.P.R. 309/1990) e di documentare numerosissime cessioni. Sono state sequestrate circa 3000 dosi di stupefacente del tipo cocaina, eroina, hashish, marijuana e metadone e circa 7.000 dosi documentate durante le cessioni.

Alle 6 misure cautelari personali, disposte dal GIP, devono aggiungersi n. 2 arresti in flagranza per spaccio di sostanza stupefacente e 2 misure cautelari (domiciliari prima ed in carcere poi) per reati contro il patrimonio commessi allo scopo di approvvigionarsi di denaro da destinare all'acquisto di droga.

7 i decreti di perquisizione personale e domiciliare emessi a carico di 19 indagati e 56 assuntori di sostanza stupefacente eseguiti nella mattinata odierna da personale della Questura di Campobasso, dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Napoli e Roma, da unita cinofile della Questura di Pescara e da operatori delle Squadre Mobili di Isernia, Foggia, Caserta, Chieti, Roma, Bologna, Napoli, Salerno, Benevento, Bari, Avellino, Frosinone, Latina, Potenza (inviati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato), nonché del Commissariato P.S. di Civitavecchia, per oltre 150 uomini impiegati, supportati da un elicottero del Reparto Volo di Bari.

L'attivita investigativa così svolta, si inserisce nel contesto delle linee di intervento che questa Procura della Repubblica ha promosso, linee guida che mirano a contrastare la diffusione e lo spaccio delle sostanze stupefacenti, fattore di moltiplicazione di condotte delittuose e motivo di attrazione della criminalità organizzata sul territorio molisano.