Scuola sicura, i Vigili del fuoco ricordano il dramma di San Giuliano
PIETRACATELLA. A DISTANZA DI 17 ANNI, COME OGNI ANNO, IL RICORDO DEGLI ANGELI DI SAN GIULIANO E’ SEMPRE VIVO NELLA MEMORIA DI TUTTI.
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE E I VIGILI DEL FUOCO DEL COMANDO PROV.LE DI CB HANNO INCONTRATO PER TALE OCCASIONE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIETRACATELLA, AL FINE DI ILLUSTRARE E DIMOSTRARE ANCHE CON LE IMMAGINI I COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI RISCHIO DOMESTICO (FUGHE DI GAS, INCENDI…)E DI CALAMITA’ NATURALI (TERREMOTI, ALLUVIONI…).
I VV.F HANNO DIMOSTRATO IL FUNZIONAMENTO DI DIVARICATORI, MARTINETTI E CUSCINI SOLLEVATORI UTILIZZATI IN CASI SIMILI, FACENDO IN MODO CHE I RAGAZZI, POTESSERO SPERIMENTARE SOTTO FORMA DI GIOCO, SITUAZIONI DI PERICOLO.
SONO STATE INOLTRE ILLUSTRATE (TRAMITE FILMATI) LE ATTIVITA’ DELLE SQUADRE ADDESTRATE AD AFFRONTARE OPERAZIONI DI RICERCA E SALVATAGGIO IN MACERIE ANCHE ATTRAVERSO L’AIUTO DELLE UNITA’ CINOFILE E L’UTILIZZO DI GEOFONI E TERMOCAMERE, NECESSARIE PER LA LOCALIZZAZIONE DEI SUPERSTITI E DELLE VITTIME.
L’IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE NON SAREBBE PERO’ SUFFICIENTE, SENZA LE DOTI UMANE CHE I VV.F HANNO SEMPRE DIMOSTRATO ALLE POPOLAZIONI SOCCORSE E L’IMPEGNO ORIENTATO ALLE GIOVANI GENERAZIONI, NELL’INTENTO DI PREVENIRE ED ASSICURARE LA SICUREZZA.