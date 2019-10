Punti fermi e punti aperti nella didattica delle lingue oggi, il seminario all'Unimol

CAMPOBASSO. Domani, giovedì 31 ottobre, all'UniMol Punti fermi e punti aperti nella didattica delle lingue oggi. Il seminario del Centro Linguistico di Ateneo e l'Associazione Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere (ANILS) accreditato dal MIUR per la formazione e l'aggiornamento docente.

Il 31 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 17.30, presso l’Aula Centro Servizi Culturali “G.A. Colozza” – I Edificio Polifunzionale adiacente al Dipartimento Giuridico – Viale Alessandro Manzoni, Campobasso, si terrà il seminario dal titolo “Punti fermi e punti aperti nella didattica delle lingue oggi” accreditato dal MIUR per la formazione e l’aggiornamento (DM n.170/2016) del personale docente.

L’iniziativa - organizzata dal CLA (Centro Linguistico di Ateneo) dell’Università degli Studi del Molise in collaborazione con l’ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere), sezione Molise - vedrà la partecipazione di Paolo Balboni, Professore di Didattica delle Lingue Straniere Moderne all’Università Ca’ Foscari di Venezia e Presidente dell’ANILS e Fabio Caon, Docente di glottodidattica e di didattica della comunicazione interculturale all’Università Ca’ Foscari e Direttore del Labcom.

Alla sessione del mattino di inquadramento teorico su temi quali lo stato dell’arte e gli scenari futuri della didattica delle lingue e la differenziazione all’interno della classe, farà seguito una sessione pomeridiana in cui verranno declinati dal punto di vista operativo i fondamenti.