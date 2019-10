Ance, Tartaglione (Fi): «Contrasto a gigantismo burocratico è nostra priorità»

"Le parole del Presidente dell’Ance Buia, durante l’Assemblea annuale dell’associazione, servono a monito per la politica e chiamano tutti noi ad un impegno concreto. La presa di posizione contro il gigantismo di oneri burocratici è una fotografia scattata su una di quelle cause che impediscono a questo Paese di crescere". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annaelsa TARTAGLIONE, componente della Commissione semplificazione di Montecitorio."E’ un tema, questo, che peraltro va oltre il comparto edilizio, se consideriamo che il costo dei rapporti con la P.A, come ha ricordato Buia, si aggira sui 57 miliardi l’anno. Denaro sottratto agli investimenti sull’azienda, all’innovazione, alla formazione. Forza Italia è da sempre sensibile a questo tema e il Presidente Berlusconi ha più volte sottolineato la necessità di rivedere in profondità il sistema delle autorizzazioni preventive. Accorciare i tempi per apririre una nuova attività, o nello specifico costruire e ristrutturare è un obiettivo prioritario. Perché l’edilizia, con il suo indotto, è il vero punto di spinta per la ripresa. Il governo delle quattro sinistre, con questa manovra, dimostra di non averlo compreso".