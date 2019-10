«Autunno caldo per i liberi professionisti»

CAMPOBASSO. Le competenze dei liberi professionisti sono necessarie allo sviluppo del Paese e per questo vanno pagate non in base alla legge, che tale non è, del cosiddetto “libero mercato” e che ha come ineluttabile conseguenza la “commercializzazione” delle libere professioni e addirittura il “compenso zero”, ma in base all’equo compenso previsto dalla costituzione.

“E’ necessario ripristinare le “tariffe minime” e, a quanto pare, le forze politiche se ne stanno accorgendo”: questo il commento del presidente di Confprofessioni Molise, Riccardo Ricciardi, particolarmente attento alla tutelare dei diritti delle singole categorie professionali.

La Camera ha approvato con voto trasversale le mozioni proposte da Fratelli d’Italia proprio a sostegno delle libere professioni e delle imprese. Il pronunciamento arrivato dall’aula di Montecitorio indica la piena volontà del mondo politico di applicare il principio dell’equo compenso per le prestazioni svolte a favore di pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche e assicurazioni. L’ok è arrivato pure su altri punti, mentre i promotori hanno spiegato che vigileranno affinché il governo recepisca tutti gli impegni.