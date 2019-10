"Castagne, vino e prodotti tipici a Ururi": la festa dell'autunno

URURI.Tutto pronto ad Ururi per la festa d’autunno, la prima organizzata dalla Pro Loco in cui potrà degustare del buon vino, le immancabili caldarroste, tanti altri prodotti tipici e tanta buona musica con il “Duo Cane”. Per salutare l’autunno, e riscaldare le serate autunnali anche se quest’anno, le temperature sono poco autunnali. Dopo il successo della serata enogastronomica di fine estate, si prevede, anche per questa festa d’autunno, una massiccia una massiccia affluenza e partecipazione da parte dei cittadini attirati dal buon vino novello, dalle castagne, altre prelibatezze locali e tanta buona musica. L’appuntamento è per domani, 1^ novembre, alle ore 21, presso il largo Monsignor Tria!