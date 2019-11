Prevenzione e cura dell’abuso sessuale su minori, congresso nazionale a Termoli

TERMOLI. Parte oggi e si conclude domenica il congresso nazionale dell'Ucipem a Termoli, nella sala dell'hotel Meridiano. Tema conduttore la prevenzione e la cura dell'abuso sessuale su minori.

L’Ucipem, Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali nasce nel 1968 a Milano per raccogliere i Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana sorti fino ad allora e favorendo nel contempo le nuove Costituzioni. La fondazione dell’unione è stata preceduta da un ventennio di esperienze, in un cammino fatto di intuizioni, di progetti, di verifiche, di ricerca e poi ancora di collaborazione e di condivisione di obiettivi avendo come filo conduttore "La persona umana" messa al centro di tutte le complessità che riguardano l’uomo nella sua totale dinamica, compresa quella spirituale.

Negli anni l’Ucipem si è sempre premurato di creare momenti informativi e formativi atti a discutere i vari temi di attualità con i quali gli operatori consultoriali debbono confrontarsi. Quest’anno, in collaborazione con il Consultorio Familiare Anatolè di Frosinone e con il Centro di Aiuto alla Famiglia “Amoris Laetitia” di Termoli (Campobasso), l’Ucipem propone un tema di grande attualità: “L’abuso sessuale su minori”, riconoscimento, significato e soprattutto quale sostegno può arrivare dal Consultorio Familiare Ucipem.

Relatori di grande prestigio e competenza si alterneranno nel corso delle quattro sessioni al termine delle quali ci sarà sempre l’opportunità di un confronto con la platea attraverso i Panel.

Due appuntamenti molto importanti saranno il cineforum e la testimonianza di un giovane che racconterà la propria storia, aiutando i convegnisti a comprendere il dramma di una simile esperienza ma anche a conoscere le opportunità di superamento del problema che, ad esempio, un Consultorio Familiare può offrire a colui che è sopravvissuto ad un abuso sessuale subito quando era un bambino. La presenza di relatori di fama internazionale e quella di alcuni Vescovi, tra cui l’attuale Presidente del Servizio Nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa, danno ancora più prestigio all’esperienza che ci auguriamo possa essere accolta con una numerosa partecipazione.

Il programma