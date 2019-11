Scontro tra più veicoli sull'A14 tra Vasto Nord e Vasto Sud, diversi feriti

VASTO. Scontro tra più veicoli nel pomeriggio di oggi sull'A14 tra Vasto Nord e Vasto Sud. L'incidente è avvenuto al km. 447 direzione sud.

Coinvolti nello scontro una Fiat Panda, una Peugeot, ed una monovolume . Diversi i feriti, ma fortunatamente nessuno in gravi condizioni. Sul posto due ambulanze del 118 e la Polizia.

Per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati il traffico è stato deviato sulla statale 16 per chi proviene da nord verso sud con uscita obbligatoria a Vasto Nord e rientro in autostrada a Vasto Sud.