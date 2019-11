Alle Isole Tremiti Halloween si festeggia il giorno dopo

TERMOLI. Halloween si festeggia anche di giorno se ci si trova sulle Isole Tremiti. Si è dovuto aspettare per questi giorni di festache l'arcipelago tornasse a popolarsi per il ponte di Ognissanti e soprattutto per loro, i bambini, la festa di Halloween è stata graditissima, con solito refrain poco amletico dolcetto o scherzetto.

Gran divertimento per tutti, una spensierata giornata anche se con un clima non ideale, ma quando si deve far festa tutto passa in secondo piano poi se comandano i bimbi nulla riesce a fermarli.