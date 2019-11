Si chiude la stagione rallystica di Martina Iacampo

CAMPOBASSO. Che fosse una stagione particolare per Martina Iacampo si era capito dalla prima gara dell’anno.

«La partecipazione alla “Grande Sfida”, gara su circuito non permanente effettuata sulla neve nei primi di febbraio, aveva già dato il primo settore per un’annata particolare.



Nel corso dei mesi la partecipazione per la prima volta al 26° Rally di Casarano, unitamente all'ormai abitudinaria partecipazione al 9° Rally Porta del Gargano. Subito dopo la presenza per il secondo anno consecutivo alla gara di casa, il 24° Rally del Molise: che gara! Escalation decisamente meritata nel femminile, gran prestazione in riferimento alla classifica assoluta di gara.



Poi? Ha finito esattamente come ha iniziato: con un test, e che test! 77^ assoluta su 187 concorrenti al 38^ Rally di Como: si è misurata con atleti provenienti da ogni parte d’Italia, ha gareggiato con e contro team ufficiali, ha varcato strade mai percorse, ha condiviso l’abitacolo con una navigatrice “d’occasione” e ha vinto comunque il femminile piazzandosi 2^ su equipaggi finalisti presenti.



C’è poco da aggiungere: l’esperienza, la determinazione, la scoperta del nuovo e la cura dei dettagli la porteranno certamente ad improntare una stagione 2020 differente! La Molise Racing ringrazia la Di Iorio Spa, la famiglia Di Iorio, Gino, Domenico e Fabio per aver creduto fin dal principio al sogno di una ragazzina (figlia d’arte) che sta crescendo con e grazie a loro. Aspettiamo quindi i primi di dicembre ed i nuovi calendari Aci Sport per il prossimo anno: si partirà da lì per definire e delineare la prossima stagione!