MONTENERO DI BISACCIA. Un gruppo di cittadini di Montenero intende dare vita a una lodevole iniziativa, che avrà luogo il 16 e il 17 novembre, tesa alla valorizzazione degli spazi verdi del proprio paese: "I sottoscritti cittadini del Comune di Montenero di Bisaccia, vista la carenza di provvedimenti volti alla tutela ed alla valorizzazione ambientale da parte dell’Amministrazione protempore, considerati gli innumerevoli problemi irrisolti ricadenti sul nostro territorio come la frana di “sotto la valle”, la cementificazione della zona a mare, l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, la carenza di controlli e l’assenza, ad esempio, di dispositivi quali le centraline fisse per il monitoraggio dell’aria, si fanno promotori dell’iniziativa senza scopo di lucro ed aperta a tutti i cittadini denominata "Alberi per il futuro 2019- Festa dell'albero"”, manifestazione che prevede la piantumazione da parte dei cittadini di piccoli alberi autoctoni donati gratuitamente alla comunità, come opera di mitigazione ambientale nell’esclusivo interesse della comunità locale. Perché anche Montenero ha il diritto di partecipare nel significato più autentico della manifestazione."



Silvano Cuculo

Massima Di Paolo

Alessandra Caserio

Marta Colameo

Carmela Perazzelli

Giuseppe Colafato

Pina Leazza

Giuseppe Gatto

Roberto D’Ascanio