Rottura idrica a Montenero di Bisaccia, disagi alla cittadinanza

MONTENERO DI BISACCIA. Disagi idrici ancora pesanti a Montenero di Bisaccia, a causa di una rottura sulla condotta principale. «Informiamo che nonostante l'impegno di tecnici e operai in un weekend di "ponte" per la festività di Tutti i Santi, i tempi per la riparazione della condotta idrica si stanno rivelando più lunghi del previsto, anche per la difficoltà di reperire i pezzi di ricambio. Nella giornata di oggi sono stati effettuati gli scavi, é stata valutata l'entità del danno e sono stati avviati i contatti per reperire il materiale utile per la riparazione. Per tale ragione l'intervento proseguirà anche nella mattinata di domani (domenica 3 novembre) e il flusso idrico sarà presumibilmente ripristinato entro la metà della mattinata», affermano dal municipio.