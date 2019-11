In piazza Monumento la prima camminata in rosa

TERMOLI. La prevenzione cammina in rosa: domenica 3 novembre – ore 9 raduno in piazza Monumento a Termoli.

La prevenzione non dorme mai, «ecco perché per fare del bene non ti serve altro che svegliarti e venire in piazza per unirti a noi per la Camminata in rosa, alla prima edizione. Potrai sostenere la nostra Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno con alcuni minuti di camminata al passo che preferisci (libero – nordic walking – corsa) lungo le strade della nostra Termoli. Partecipa con la tua famiglia, ma anche con amici e colleghi. Resterai sorpreso dai benefici dell'attività fisica mattutina e dalla bellezza della nostra città». L'invito a iscriversi subito è dalla sezione della Lilt.

Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8.30 direttamente in Piazza Monumento. Con l’iscrizione riceverai la maglia rosa della LILT, che sarà indossata insieme a tutti gli altri partecipanti.