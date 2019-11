TRIVENTO. «Non sperare o sognare un mondo più verde, aiutaci a crealo: pianta un albero!» Con questa affermazione le associazioni Terra Sana Molise e Vivaluva Molise invitano i vivaisti e non solo a partecipare il prossimo 7 dicembre a un incontro finalizzato alla riapiantumazione del territorio.

“E piantiamola … un milione di piante nel Molise”.

«Si parla ormai da qualche decennio; una vera e propria limitazione delle nostre capacità, che ci impedisce di percepire la presenza delle piante e la loro importanza come motore della vita. Le piante detengono potere di vita o di morte su ogni animale. Noi siamo dipendenti dal mondo vegetale. Il metodo migliore per combattere i cambiamenti climatici? Piantare alberi.

Non è la prima volta che si parla del potere benefico degli alberi, in questo pianeta i cui ritmi e gli equilibri naturali cambiano troppo in fretta, ma è importante continuare a sottolineare questo fatto, specie in Italia, dove pare che abbattere alberi sia diventato lo sport nazionale. E non solo piantare alberi è il metodo migliore per fermare i cambiamenti climatici, ma è anche quello più economico. Cosa fare quindi?: Impianti per sequestrare la CO2? Carbon Tax? Accordi internazionali? Nooo, la risposta è piantare alberi! Il 7 dicembre prossimo, possiamo incontrarci, con tutte le associazioni, rappresentanti di enti, amici e amici degli amici per dire “E piantiamola … un milione di piante nel Molise” Vediamoci a Trivento».