RICCIA. E’ molisana l’azienda che porta avanti un lavoro di ricerca per individuare e comprendere il funzionamento dei diversi microrganismi utili da usare per controllare le svariate patologie dell’apparato radicale e fogliare delle colture agrarie, e per ripristinare la fertilità dei suoli.

Immersa nella biotech valley di Larino, la MsBiotech spa propone un nuovo per guardare al futuro, una maniera visionaria di immaginare e progettare l’agricoltura del domani.

E proprio l’azienda molisana ha promosso lo scorso venerdì 25 ottobre, nell’aula Magna dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Riccia un importante momento formativo. “Una preziosa opportunità per gli studenti dell’Agrario di Riccia” come ha sottolineato la dirigente scolastica Lucia Vitiello. L’ incontro, a cui ha partecipato anche il sindaco della città Pietro Testa e moderato dal prof. Domenico Vitullo , ha avuto l’ obiettivo principale quello di comprendere il ruolo e le funzioni dei microrganismi per poterne sfruttare appieno le potenzialità nelle biotecnologie in agricoltura. Recenti studi scientifici hanno infatti permesso di rivelare l’esistenza di un mondo microbico poco considerato, in cui sia le piante che i microrganismi vivono in stretta associazione e interazione. Sinergia che permette di mantenere il complesso e delicato equilibrio dell’agro ecosistema.

Il professor Vincenzo Michele Sellitto, esperto di suolo e innovazioni in agricoltura è stato l’ospite, d’eccezione di questo primo incontro tecnico scientifico. Sellitto, durante la conferenza, ha reinterpretato il concetto di suolo in una più adeguata definizione che lo definisce come organismo vivente al pari della pianta da esso ospitata, coinvolgendo gli studenti in un vero è proprio viaggio virtuale partendo, dal suolo stesso, considerato come un organismo vivo e analizzando le varie interazioni tra piante e microrganismi grazie ai quali è possibile ridurre l’uso dei pesticidi in agricoltura. “L’umanità non potrebbe esistere senza il suolo” ha sottoliento Sellitto, in quanto è la nostra risorsa superficiale terrestre più importante. Il Suolo non solo composto da argilla, sabbia, limo, acqua ed ossigeno ma fondamentalmente un serbatoio di biodiversità microbiologica. Ricchezza fondamentale ed in gran parte ancora oggi sconosciuta. Il suolo, quindi,è vivo, è possibile percepire la vita al suo interno e le immense potenzialità di trasformazione in nutrimento essenziale per le piante.

Si è discusso in modo approfondito del ruolo dei microrganismi e delle loro funzioni per poterne sfruttare e sviluppare appieno le potenzialità nell’utilizzo in agricoltura. Migliorando lo stato di salute della pianta, controllando le malattie fungine e gli stress ai cambiamenti climatici utilizzando biopreparati a base di microrganismi come quelli utilizzati in differenti distretti agricoli in Italia e nel mondo. E come il suolo anche la scuola è un ambiente aperto all’esterno e capace di creare interazioni simbiotiche, ha concluso il prof. Domenico Vitullo, questo è stato infatti solo il primo di una serie di appuntamenti di alto spessore che l’Istituto di Riccia proporrà sul territorio nei prossimi mesi.