Guasto ai sistemi di gestione della linea ferroviaria in Molise

TERMOLI. Dal notiziario delle Ferrovie dello Stato sulla linea Vairano/Caianello-Termoli: traffico fortemente rallentato dalle ore 14:14 per un guasto ai sistemi di gestione della linea. Il traffico è fortemente rallentato per un guasto ai sistemi di gestione della linea tra le località di Venafro e Roccaravindola. Maggior tempo di percorrenza fino a 35 minuti per i treni in viaggio.