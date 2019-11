CAMPOBASSO. Ancora una ribalta nazionale per il libro “Viaggio di sola andata” scritto dal giornalista campobassano, marzabottese di adozione, Stefano Venditti. Dal 7 al 10 novembre, infatti, nella sede del Pala Congressi la storia del soldato Giovanni Picciano sarà presente, nello stand del Csu, all’interno della cornice del “Pisa Book Festival”. Il “Pisa Book Festival” è uno degli appuntamenti culturali italiani più attesi dell’anno! Un festival di scrittori con ospiti nazionali e internazionali e una mostra con 160 editori espositori, tutti rigorosamente indipendenti.

Quattro giorni di cultura, creatività e innovazione. Impossibile non tornare a casa affascinati e ispirati.

Il programma è costruito in collaborazione con gli editori del festival e fa sognare grandi e piccoli lettori. Non un singolo paese ma l’intero continente europeo sarà quest’anno l’ospite d’onore del Festival che celebrerà la ricchezza e la varietà del patrimonio culturale e linguistico dell’Europa guidando il pubblico in un lungo viaggio attraverso il Vecchio Continente. Dal Portogallo alla Romania, ai quali sarà dedicato un focus particolare, dall’Ucraina alla Gran Bretagna, con varie tappe nei paesi dell’Est. Il “Pisa Book Festival” è un salone nazionale del libro dedicato alle case editrici indipendenti italiane che ogni anno in autunno riunisce a Pisa editori, scrittori, traduttori, illustratori e artisti italiani e stranieri.

Negli anni il Festival è cresciuto sino a diventare anche un luogo privilegiato dove il pubblico può incontrare i suoi autori preferiti. Dinamico e originale nelle sue scelte, il Festival ospita ogni anno più di 200 eventi, dall’incontro con l’autore al convegno, dal laboratorio di scrittura al seminario per traduttori, fino allo spettacolo e al reading.