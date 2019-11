Aida Romagnuolo: felicitazioni per la nomina del nuovo questore di Campobasso

CAMPOBASSO. Aida Romagnuolo: «le mie felicitazioni per la nomina del dottor Francini nuovo Questore di Campobasso. Buon lavoro a lui e a tutto il personale di Campobasso e Termoli».

Come vice presidente della commissione antimafia presso la Regione Molise, esprimo al dottor Francini le mie più sincere e personali felicitazioni per l’importate incarico assunto presso la Questura di Campobasso, ufficio questo alla quale certamente saprà porre, come ha già dichiarato all’atto del suo insediamento, tutte le dovute attenzioni per debellare, frenare, prevenire e reprimere non solo tutti i fenomeni criminali legati allo spaccio della droga e quelli della criminalità organizzata, ma anche quelli dove la lotta è più strettamente legata alla lotta tra Stato e mafia particolarmente presente anche in provincia di Campobasso con le consorelle Sacra Corona Unita, Camorra e Ndrangheta.

Al dottor Francini, va quindi il mio anticipato e grandissimo ringraziamento per tutto quello che farà nella provincia di Campobasso, nella consapevolezza come noi, che non esiste più una Regione Molise isola felice e lontana da eventi criminosi, bensì una Regione e due provincie dove le forze di polizia sono da sempre e quotidianamente impegnate a vigilare, a pattugliare e ad essere attente nel reprimere atti e fatti illeciti. Sono convinta, che il dott. Francini con la sua alta professionalità e il suo forte senso dello Stato, saprà mantenere anche quel giusto rapporto di collaborazione tra le forze di polizia e i cittadini, indispensabile per creare sinergie comuni atte a frenare e bloccare i fenomeni delittuosi in provincia di Campobasso. A lui e a tutto il personale della Questura di Campobasso e del Commissariato di Termoli, ripeto, va il mio compiacimento e il mio grazie per tutto quello che, adoperandosi, faranno per tutta la nostra popolazione».