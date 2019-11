Tornei Trivisonno: verso le ultime tappe stagionali

SAN MARTINO IN PENSILIS. Sabato 2 novembre, presso il Bar Brixton di Dino Ruggi, si è svolta la tappa 16 del torneo itinerante di calcio balilla ideato da Trivisonno Biliardi e Giochi. Numerose le squadre intervenute. In previsione la Finalissima dei Campioni che chiuderà la stagione 4.0, che avrà luogo sabato 7 dicembre presso la sede di Trivisonno srl di Via San Giovanni a Campobasso. Intanto venerdì sarà l'Imprevist Art Cafè di San Martino in Pensilis ad ospitare il prossimo torneo per gli appassionati di biliardino, seguirà nella settimana successiva la tappa di Torella del Sannio. Iscrizioni aperte!