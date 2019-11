IV novembre, il sindaco Manes ai giovani: «Coltivate la tolleranza per evitare inutili guerre»

MONTECILFONE. Oggi 4 novembre, l‘Amministrazione comunale di Montecilfone, le associazioni e le istituzioni militari hanno commemorato prima con una messa celebrata dal parroco Don Franco .Gli alunni della scuola primaria hanno recitato commoventi poesie, successivamente il corteo si è recato presso il Monumento ai Caduti in guerra per rendere loro omaggio.

Il sindaco Giorgio Manes, nel ringraziare tutti, si è soffermato rivolgendosi agli alunni invitandoli a studiare la storia per non commettere errori, coltivando sempre i valori come la solidarietà, il rispetto per gli altri, la democrazia, la tolleranza per evitare inutili guerre.