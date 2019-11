TERMOLI. Il Comitato Cittadini in rete di Termoli organizza una nuova conferenza stampa che terrà giovedì 7 novembre alle ore 10 presso il distributore Eni (detto distributore Cannone) in Via Corsica, per informare sulle Osservazioni che il Comitato e privati cittadini hanno presentato al Progetto Definitivo del raddoppio ferroviario con annesso Muro di barriere anti rumore.