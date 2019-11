TERMOLI. Sabato 2 novembre alle ore 19, presso la sala Consiliare del Comune di Termoli, si è tenuta la presentazione del libro "Per l’analisi del testo letterario. Esercizi" di Francesca Favaro, professoressa a contratto di letteratura italiana presso l’Università di Padova, nonché del "Carnet de recherche Studiosus" (https://studiosus.hypotheses.org), sempre della stessa autrice, entrambi editi dalla casa editrice molisana Al Segno di Fileta. E’ intervenuto nella presentazione Antonello Fabio Caterino, direttore del Centro di Ricerca “Lo Stilo di Fileta” e docente a contratto di filologia italiana presso l’Università degli Studi del Molise.

L’incontro – seconda “giornata filologica di Fileta”, organizzata in collaborazione con Caperam – Catalogo Permanente degli Artisti Molisani, www.caperam.it – ha toccato argomenti di grande attualità per la didattica e la ricerca in ambito umanistico: la centralità del testo, la necessità di una critica letteraria caratterizzata da uno stile più elevato, l’importanza della divulgazione.

Un accenno, infine, è stato fatto allo stato dell’arte della rivista Kepos – Semestrale di letteratura italiana (www.keposrivista.it), di cui Caterino e Favaro sono direttori: una rivista “inclusiva” in cui giovani studiosi hanno la possibilità di pubblicare (dietro double blind peer review) e relazionarsi con grandi nomi degli studia humanitatis italiani. Il Centro di Ricerca ringrazia il Comune di Termoli per la sempre squisita accoglienza, Roberto Cupido – project manager assieme a Caterino di Caperam – e Fabio Iacusso, responsabile delle relazioni istituzionali.