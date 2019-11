In stazione senza documenti e senza biglietto, denunciato un 19enne egiziano

ISERNIA. In città è stata anche intensificata l’attività di vigilanza presso la locale Stazione Ferroviaria ed il terminal bus. Proprio alla stazione ferroviaria, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in ausilio di personale di Ferrovie dello Stato Italiane: un giovane si era rifiutato di esibire il titolo di viaggio e i documenti di identità. Gli agenti lo hanno accompagnato presso gli Uffici della Questura dove è stato identificato: il 19enne, di nazionalità egiziana, ospite di una comunità della zona, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria perché non aveva con sé alcun documento di identità né di soggiorno, come invece prescritto dall’art. 6 del Testo Unico sull’Immigrazione