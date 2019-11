Minaccia e infastidisce medici e pazienti al pronto soccorso, nei guai un 46enne

ISERNIA. Lungo intervento quello di sabato notte al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Isernia: gli agenti, giunti poco dopo l’una per segnalazione di persona che minacciava e infastidiva, hanno presidiato il Pronto Soccorso fino alle 8 del mattino a tutela del personale medico e dei pazienti.

Solo a quell’ora, infatti, l’uomo, un 46enne residente in provincia già conosciuto dagli operatori per comportamenti analoghi e sottoposto al divieto di ritorno in città, si è calmato e ha fatto rientro nella sua abitazione. E’ stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per la violazione del Foglio di Via Obbligatorio del Questore di Isernia, con richiesta di aggravamento della misura di prevenzione.