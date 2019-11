CAMPOBASSO. Lo scorso ottobre, un gruppo di giornalisti - per conto delle riviste ‘Terre d’Europa’ e ‘Terre d’Italia’, specializzate in turismo e diffuse soprattutto presso la grande comunità italiana che vive in Germania - ha visitato il Molise, facendo tappa a Colle d’Anchise, Campochiaro e Frosolone.

“I giornalisti - ricorda l’assessore Cavaliere, che ha incontrato in quei giorni la delegazione della stampa tedesca - non sono rimasti certo indifferenti al fascino di un Molise che ai loro occhi è apparso misterioso e incontaminato, così come hanno ammirato il modo in cui stiamo lavorando per tutelare le nostre ricchezze, che ora hanno bisogno appunto della giusta promozione per raggiungere un pubblico sempre più vasto e per far uscire la nostra Regione dall’anonimato”.

Bellezza e genuinità, storia e natura, leggenda e semplicità: un piccolo ma intenso viaggio tra paesaggi incantati, aria pulita, la riscoperta di antichi mestieri e la bontà del cibo. Spicca su tutti il nostro tartufo e particolare apprezzamento è stato espresso durante la visita al vivaio di “Selva del Campo”, dove la Regione - proprio da una idea dell’assessore all’agricoltura Cavaliere - ha deciso di valorizzare al meglio il suo tesoro più prezioso.