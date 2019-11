Nessuna correlazione tra la notizia e il bar che si intravedeva nella foto

TERMOLI. In relazione alla notizia sul barista denunciato per aver somministrato alcolici a un ragazzo di età inferiore ai 15 anni, in prima battuta abbiamo pubblicato una immagine che ritraeva una volante della Polizia sul Corso nazionale. A seguito della segnalazione telefonica da parte dei proprietari del Fez, che si trova in quella parte di Corso presente nella foto, abbiamo provveduto subito a cambiare immagine e precisare all’interno dell’articolo, chiedendo peraltro scusa per l’inconveniente per nulla dettato dalla nostra volontà di associare notizie e locale. Purtroppo su Instagram non si era aggiornato il post con l’immagine nuova e allora è stata rimossa manualmente oggi. Come spiegato ai titolari e ai lettori nell’articolo, nessun riferimento era stato fatto al bar in question, né nel testo e tanto meno nella didascalia che riportava una foto di repertorio. Ce ne scusiamo di nuovo, coi titolari e coi lettori.