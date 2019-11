Infrastrutture e opere d'arte, venerdì la giornata di studio del Lions Termoli Host

TERMOLI. Il Lions Club Termoli Host ha organizzato, per venerdì 8 novembre, una giornata di studio dal titolo “Infrastrutture e opere d'arte in Italia. Un patrimonio da diagnosticare, monitorare e mettere in sicurezza”.



La partecipazione al convegno è valida per il rilascio di crediti formativi agli iscritti dell’Ordine degli Ingeneri, all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Campobasso e al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della

Provincia di Campobasso.



«Lo scopo dell’incontro sarà quello di informare cittadini e tecnici sulle condizioni in cui versa il nostro patrimonio infrastrutturale

stradale e sulle interventi necessari per metterlo in sicurezza».



Dopo i saluti alle autorità il meeting sarà introdotto dal Presidente del Lions Club Termoli Host. Interverranno i relatori: prof. Carlo Rainieri dell’Università degli Studi del Molise su “Il monitoraggio e le prove dinamiche”; il prof. Alessandro Fantilli del Politecnico di Torino su “Le proprietà meccaniche dei materiali delle strutture esistenti in c.a”; il prof. Alberto Balsamo dell’Università di Napoli Federico II su “Il consolidamento e il rinforzo strutturale con materiali innovativi”; il Prof. Pietro Croce dell’Università degli Studi di Pisa su “Il monitoraggio in tempo reale dei ponti – La gestione dell’emergenza dopo il collasso del Ponte Morandi”. Moderatore del convegno sarà Tommaso Freda Presidente del Lions Club Termoli Host.

Il Lions Club Termoli Host vista l’importanza degli argomenti trattati invita tutta la cittadinanza ad intervenire e ringrazia il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno per il sostegno alla giornata di studio.



La giornata si svolgerà presso l'Auditorium del Cosib in Via Enzo Ferrari, 10 - Zona Industriale di Termoli, venerdì 8 novembre alle ore 14,45.