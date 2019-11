Uscito di casa domenica sera e mai rientrato, si cerca un 50enne

SANT'AGAPITO. Sale a due il bilancio di persone disperse e ricercate sul territorio isernini. A Sant’Agapito c'è agitazione, infatti, per la scomparsa di Eusebio Fantozzi, 50enne del luogo, del quale non si hanno notizie da domenica sera, momento in cui l’uomo sarebbe uscito di casa per andare a comprare le sigarette.

Il padre, con cui vive, e i familiari, hanno immediatamente allertato i carabinieri, i quali hanno avviato le indagini del caso. Sarebbe stato avvistato l’ultima volta alla stazione di Isernia, ma le forze dell’ordine cercano riscontri.