Nuove opportunità per gli ingegneri medici: il seminario Unimol del 6 novembre

CAMPOBASSO. Università degli Studi del Molise, con Ingegneria medica del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”, Ordine degli Ingegneri di Campobasso e Ordine degli Ingegneri di Isernia, UniMol e mondo delle professioni insieme, anche per l’aggiornamento e la qualificazione professionale in Aula Magna di Ateneo per il seminario organizzato a tre mani dal tema Ingegneria medica: nuove opportunità professionali per gli Ingegneri Obiettivo principale dell’incontro formativo e seminariale è quello di illustrare le nuove opportunità di lavoro per gli ingegneri in un contesto di particolare rilevanza ed attualità quale quello dell’Ingegneria Medica.

Un àmbito caratterizzato, in particolare negli ultimi tempi, da una sempre crescente attenzione ai problemi della salute, ma al contempo anche da rapidi progressi nelle tecnologie; un rapido evolversi nell’approccio professionale che richiede, necessariamente, una spiccata qualità della didattica ed una peculiare e innovativa attività di ricerca, senza tralasciare tutti gli aspetti normativi vigenti. Questi, oltre a diversi altri, i punti nodali che intende affrontare il seminario “Ingegneria medica: nuove opportunità professionali per gli Ingegneri”, previsto mercoledì 6 novembre, a partire dalle ore 9.30, nell’Aula Magna di Ateneo in Via Francesco de Sanctis, a Campobasso.

Un’occasione e un’opportunità comune importante, di utilità e di formazione anche dal punto di vista dell’esperienza professionale, considerati i casi pratici di applicazioni ingegneristiche alla medicina che verranno presentati e illustrati nel corso del programma dei lavori. Una alternanza di testimonianze e di relazioni che spaziano dall’accademica all’attività professionale, dalle Unità Operative Complesse quali l’IRCCS del Policlinico San Martino di Genova, all’Associazione Italiana degli Ingegneri Clinici, al comparto dei Software a supporto del Manufacturing Intelligence.