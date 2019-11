Roberto Bizzocchi dall'università di Pisa all’Unimol il 6 novembre

CAMPOBASSO. Nell’àmbito del ciclo di Conferenze organizzato dal Corso di Studi in Lettere e Beni Culturali del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione del nostro Ateneo, il professore Roberto Bizzocchi, Ordinario di Storia moderna dell’Università di Pisa, terrà, mercoledì 6 novembre, alle ore 11.00, una conferenza dal titolo Interessi e affetti. Una storia di famiglia (Pisa, XVII-XIX secolo).

Il professore Bizzocchi, che ha a più riprese svolto il suo magistero anche presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, oltreché in diverse altre prestigiose istituzioni accademiche in Italia e all’estero, è tra gli studiosi che più ha analizzato e approfondito le tematiche inerenti ai rapporti tra Stato e Chiesa tra Medioevo e Età moderna. Ma i suoi interessi di studio hanno riguardato anche l’evolversi della cultura storica in Età moderna, la storia della famiglia, dei rapporti di genere e dei cognomi, delineando in tale senso, una configurazione dell’identità degli italiani. È stato precursore dell’attuale Emotion history, un aspetto per così dire “alla moda” nell’agenda degli storici, con la sua attenzione alla storia dei sentimenti e degli affetti.

È del 2001, infatti, il suo libro In famiglia: storie di interessi e affetti nell’Italia moderna, un testo per molti versi pioneristico per quegli anni in cui, per la prima volta nella storiografia italiana, sullo sfondo di una ricca e particolarmente documentata ricerca storica, la storia patrimoniale della famiglia veniva fatta dialogare con quella dei sentimenti e degli affetti, delle passioni e dei loro conflitti. Questi ed altri temi, saranno dunque al centro della sua riflessione nel corso della conferenza di filiera del corso di laurea in Lettere e Beni Culturali, coordinata dalla professoressa Elisa Novi Chavarria, e prevista alle ore 11.00, nella Sala del Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione – al III piano – del II Edificio Polifunzionale, di Via F. De Sanctis, a Campobasso.