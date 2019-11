Fondi regionali per i trapianti, l'impegno a Toma sulla variazione di bilancio

CAMPOBASSO. Questa mattina, il Consiglio Regionale, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dai consiglieri di “Orgoglio Molise” Gianluca Cefaratti e Paola Matteo.

La proposta riguarda lo “Stanziamento di fondi regionali a favore di soggetti trapiantati o in attesa di trapianto affetti da patologie gravi o affetti da patologie rare, non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise”.

I due consiglieri regionali hanno richiesto un impegno, accolto dal Consiglio, al Presidente Toma e alla Giunta Regionale, ad effettuare una variazione al bilancio 2019 per un incremento dei fondi, al fine di consentire all’Asrem di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti a chi ne ha diritto.

Secondo i dati Censis, a livello nazionale, sono circa 1,4 i milioni di italiani che si spostano per curarsi, non solo, sono 750 mila i ricoveri extraregionali con oltre 600 mila parenti o accompagnatori al seguito.

Il diritto alla salute è sacrosanto, le prestazioni ad alta complessità che vanno curate fuori regione devono essere garantite e per farlo è stato necessario incrementare i fondi.

Curarsi fuori Regione è un diritto, e vale per qualsiasi tipo di patologia, ovviamente nel rispetto di determinati requisiti.

“Abbiamo il dovere di essere al fianco delle persone che necessitano di cure adeguate, sgravandole delle spese che devono affrontare. I nuclei familiari, già provati dal punto di vista psicologico nel dover supportare un parente affetto da una grave patologia, necessitano di un aiuto concreto per sostenere spese per viaggi o degenze presso una struttura lontana dai confini molisani. Con questo ordine del giorno andiamo a garantire, in modo ancora più netto, un diritto ai nostri cittadini – così il Consigliere Gianluca Cefaratti nel suo intervento in aula”.

Soddisfatti al termine della votazione i consiglieri di “Orgoglio Molise” ancora una volta in prima linea nelle tematiche sociali.