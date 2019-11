Vendeva orologi contraffatti, 35enne senegalese finisce nei guai

RICCIA. I Carabinieri della Stazione di Riccia nella serata del 23 ottobre scorso nel corso di uno dei tanti servizi di prevenzione controllo del territorio, nel transitare nel centro abitato procedevano al controllo di un cittadino extracomunitario. A conclusione del controllo il cittadino Senegalese, W.A. 35enne, veniva identificato e denunciato in stato di libertà in quanto deteneva, per porli in vendita, numerosi orologi palesemente contraffatti. Gli orologi, tutti sottoposti a sequestro, erano occultati in uno zaino in suo possesso e riportavano diversi marchi di rinomate e lussuose case del Settore.