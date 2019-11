Cercano di sfuggire al controllo della Polizia, bloccati dalla volante

CAMPOBASSO. Gli agenti della Squadra Volante della Questura, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio tesi alla prevenzione e repressione dei reati, hanno svolto una serie di attività finalizzate a contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In tale ottica, sono stati identificati e controllati diversi giovani sia campobassani che provenienti da regioni limitrofe.

Nel corso della citata attività di polizia, in questa Via Lombardia, un equipaggio della Volante ha notato una Fiat 500 con a bordo tre uomini, tutti di Campobasso, i quali, alla vista degli agenti, per eludere il controllo, hanno invertito la marcia e sono scappati via.

Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarli e li hanno accompagnati in Questura per più approfonditi accertamenti essendo sprovvisti di documenti di identità.

Sottoposti a perquisizione personale, due di loro sono stati trovati in possesso di una modica quantità di hashish e, pertanto segnalati, alla Prefettura di Campobasso per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.