Rinvenuto senza vita il 61enne Elso Tornincasa

ISERNIA. Il presunto avvisamento a Castel di Sangro di sabato scorso si è rivelato probabilmente un abbaglio, purtroppo. Ricerche finite sulla scomparsa del 61enne di Montenero Val Cocchiara, di cui non si avevano più tracce dalla serata di venerdì scorso primo novembre, dopo che il figlio lo aveva accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale Veneziale di Isernia.

Il 61enne Elso Tornincasa è stato ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi, nel parcheggio degli autobus di Isernia, città dalla quale forse non si era mai allontanato in questi giorni di oblio sul suo destino. Vittima di un malore, ipotizzano medici e inquirenti. A ritrovarlo carabinieri e Vigili del fuoco, grazie all'ausilio dei cani molecolari, che hanno fiutato la zona che sorge a poca distanza dal nosocomio pentro. Il cadavere di Elso Tornincasa è stato poi trasferito con l'autorizzazione del Pm all'obitorio del Veneziale per gli accertamenti medico-legali.