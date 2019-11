Rintracciato vicino alla stazione Termini di Roma il 50enne sparito da casa

ISERNIA. E' andata meglio al secondo degli scomparsi nelle ultime ore in Molise. A differenza del 61enne Elio Tornincasa, per il 50enne Eusebio Fantozzi, uscito domenica sera dalla sua abitazione a Sant'Agapito in provincia di Isernia, per andare a comprare le sigarette, non facendo ritorno nell'abitazione in cui convive col padre, è stato ritrovato a Roma, vicino alla stazione Termini. A rintracciarlo sono stati i Carabinieri, che avevano allertato la loro rete capillare, dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia. Probabile che abbia preso un treno per raggiungere la capitale.