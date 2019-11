Aveva in casa una pianta di marijuana da 500 dosi: arrestato un 44enne

GUARDIAREGIA. È di pochi giorni fa l’arresto – poi convalidato – del 44enne disoccupato, residente nel comune di Campochiaro, che i Carabinieri della Stazione di Guardiaregia, coordinati da quel comandante, nel corso di uno degli innumerevoli servizi di controllo del territorio, avevano sorpreso alla guida della sua autovettura e trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di gr. 8 circa, suddiviso in diverse dosi preconfezionate e verosimilmente destinate alla cessione a terzi.

La successiva ed immediata attività perquisitiva estesa all’abitazione dell’uomo, aveva permesso di rinvenire e porre sotto il vincolo del sequestro penale una pianta della medesima sostanza, recisa alla base e posta in essiccazione, del peso complessivo di gr. 270.

Ebbene, proprio da quella unica pianta, gli accertamenti di laboratorio effettuati nel Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Foggia, hanno consentito non solo di verificare che si trattasse di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ma che dalla stessa fosse possibile ricavare circa 500 dosi.