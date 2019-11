Tre giovani sopresi a fumare crack, per uno scatta il ritiro della patente

COLLE D'ANCHISE. Mercoledì pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bojano, raccolta giorni addietro una segnalazione da alcuni residenti, hanno effettuato alcuni servizi mirati nel Comune di Colle d’Anchise, ove era stato segnalato un luogo nascosto, che nel breve era diventato ritrovo abituale per giovani dediti alla consumazione di sostanze stupefacenti.

I servizi di osservazione hanno permesso di individuare immediatamente l’area e nel pomeriggio di ieri sono stati fermati e controllati diversi giovani, residenti nel capoluogo molisano, tre dei quali sono stati trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “crack”, che erano intenti a consumare.

Per uno di loro, che aveva nella disponibilità un veicolo, è scattato il ritiro del documento di guida, per i tre trovati in possesso di sostanza, invece, sarà inoltrata la segnalazione all’Autorità Prefettizia di Campobasso.

Il crack è una delle sostanze stupefacenti più potenti con effetti devastanti sull’organismo umano, si ottiene con procedimenti chimici dalla più nota cocaina e si fuma mediante inalazione dei fumi prodotti dal surriscaldamento dei cristalli cui si compone. Tale operazione viene effettuata mediante pipe, il più delle volte costruite artigianalmente con lattine e/o bottiglie di plastica – come nel caso dei giovani fermati – che da origine a scricchiolii da cui trae origine il nome dato alla sostanza.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri, ribadisce l’importanza delle segnalazioni e delle indicazioni che i cittadini possono fornire per contribuire a prevenire reati e reprimere illegalità in atto. L’invito è quello di segnalare tempestivamente al numero di emergenza 112NUE anche movimenti e/o atteggiamenti che possano sembrare sospetti.