Oltre 400mila euro per l'autonomia delle persone disabili, pubblicata la graduatoria dei beneficiari

LARINO. Terminata l'attività istruttoria, condotta in collaborazione con il Distretto Sanitario di Termoli-Larino, l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino rende noto che nella giornata odierna è stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari degli interventi riservati ai cittadini residenti in condizioni di disabilità grave e gravissima, nonché quella relativa al progetto sperimentale in materia di vita indipendente. Entrambe le misure, finanziante con le risorse derivanti dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2018 per l'importo complessivo di € 463.391,18 , perseguono l'obiettivo finale di evitare ricoveri ed istituzionalizzazioni improprie, sostenendo i livelli di autonomia delle persone disabili mediante l'erogazione di un contributo monetario in favore del caregiver e del servizio di assistenza domiciliare. A valere sul medesimo canale di finanziamento, rientrano anche le attività dei Centri Socio Educativi territoriali di Larino, San Martino in P. e Santa Croce di Magliano, i progetti di autonomia destinati ai minori e in ultimo quelli personalizzati di vita indipendente.

E' possibile visionare le graduatorie sul sito del comune capofila di larino www.comunelarino.it homepage