Pilkington, la cassa integrazione straordinaria è stata prorogata fino al 2020

SAN SALVO. Nella giornata di ieri a Roma, presso il Ministero del Lavoro, le sigle sindacali hanno firmato il verbale per prorogare la cassa integrazione straordinaria fino al 23 settembre 2020. A confermarlo sono sono i tre segretari provinciali: Emilio Di Cola (Filctem Cgil), Franco Zerra (Femca Cisl) e Arnaldo Schioppa (Uilcer Uil).

Si tratta di una boccata di ossigeno che permetterà di trovare una soluzione con più calma per coloro che non rientrano più nei piani dell'azienda: "Ora abbiamo un po più di tempo per gestire i 55 esuberi, che comunque restano invariati".