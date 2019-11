Dispositivi anti-abbandono obbligatori, controlli della Polizia stradale dopo l'entrata in vigore

ISERNIA. Da ieri è entrata in vigore la nuova previsione contenuta nell’art. 172 del Codice della Strada, che obbliga i conducenti di autovetture e autocarri che trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni, di utilizzare i cosiddetti dispositivi anti-abbandono.

Si tratta di dispositivi che segnalano, attraverso appositi segnali visivi e acustici, o visivi e aptici, l’abbandono di bambini all’interno degli abitacoli.

Si tratta di dispositivi tesi a prevenire il verificarsi di tragedie come quelle più volte avvenute nel nostro paese, in cui sono rimaste vittime bambini “dimenticati” dai genitori, o da chi comunque li aveva in affido, all’interno delle autovetture.

La Polizia Stradale di Isernia ha già iniziato sull’intero territorio provinciale i relativi controlli, e raccomanda gli utenti di dotarsi esclusivamente di dispositivi conformi allo specifico Regolamento di attuazione della nuova norma.

Si evidenzia che, in caso di trasporto di bambini minori degli anni 4 sprovvisti di tali dispositivi, o di dispositivi non conformi, si rischia una sanzione amministrativa di 81 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Sanzione simile (83 euro e 5 punti di decurtazione) è prevista per chi trasporta bambini senza assicurarli agli appositi sediolini omologati.