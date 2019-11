«Con la morte di Fred Bongusto Molise ancora più povero, il Teatro Savoia prenda il suo nome»

CAMPOBASSO. Per Aida Romagnuolo: «Con la morte di Fred Bongusto il Molise in lutto è ancora più povero. Propongo che il Teatro Savoia prenda il suo nome».

«Ritengo che con la morte di Fred Bongusto, cantante questo tra i più affermati in Italia e all’estero che cantò l’amore e portò in alto il nome di Campobasso e della nostra Regione, il Molise si arricchisce di povertà.

Con la morte di Fred, è tutto il Molise ad essere in lutto, perché il nostro ha da sempre rappresentato un patrimonio che appartiene a tutta la Regione. Fred era nato a Campobasso, motivo per cui anche il nostro Capoluogo regionale saprà come riconoscere e dovrà degnamente ricompensare e ricordare il suo grandissimo artista figlio della nostra terra. La mia proposta come consigliere regionale, come cittadina e soprattutto come fan di Fred Buongusto è di quelle che non suscitano scalpore, perchè è dettata dal cuore e dall'affetto e quindi, propongo che gli venga intitolato in suo onore il meraviglioso Teatro Savoia a dimostrazione che il Molise non solo non dimentica, ma che amava il grande Fred anche perchè dallo stesso ha ricevuto molto.