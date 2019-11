Domenica nuovo appuntamento con "Termoli Musica"

TERMOLI. Domenica 10 novembre 2019 si terrà il concerto inaugurale della edizione XV della Stagione Concertistica TERMOLIMUSICA alle ore 18.00, presso il Cinema Sant’Antonio. Protagonisti di eccezione il DUO

“IL VIOLINO IN EUROPA”

Celeste Di MEO, violino

AKANE’ MAKITE, pianoforte

Il Duo interpreterà alcune delle più belle pagine scritte per violino e pianoforte quali la sonata di Beethoven in Re magg. op.12 n 1,

la sonatina di Dvorak in Sol magg op. 100 e di Saint-Saens l’introduzione ed il Rondò in la min. per violino e orchestra.

Si ricorda che al botteghino e presso la Casa del libro sono disponibili gli abbonamenti alla XV edizione di Termoli Musica. L’offerta Bimbi gratis che prevede un biglietto ridotto di 12.00 euro per un adulto che va al concerto con un bambino è un’iniziativa che mira alla più ampia diffusione della cultura musicale nella città.