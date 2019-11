TERMOLI. Ripartono gli incontri su fede e discernimento organizzati dal Centro diocesano per le vocazioni “La Sorgente” nella chiesa di Sant'Anna in piazza Duomo a Termoli.

Di seguito il calendario di quest'anno:



Sabato 9 novembre 2019

Sabato 7 dicembre 2019

Sabato 25 gennaio 2020

Sabato 29 febbraio 2020

Sabato 28 marzo 2020

Sabato 18 aprile 2020



Settimana preghiera per le Vocazioni: dal 26 aprile al 2 maggio 2019 (luoghi e orari da definire)



Domenica 3 maggio 2019, al pomeriggio, celebrazione della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.



Per informazioni: don Sergio Carafa 3485283747