Movimento 5 Stelle in via Adriatica per parlare con la cittadinanza

TERMOLI. «Oggi, sabato 9 novembre, alle ore 17 il MoVimento 5 Stelle Termoli, sarà presente con il suo gazebo in via Adriatica, per parlare con tutti i cittadini, di tematiche nazionali, regionali ed il lavoro svolto da i nostri portavoce al comune, in questa ultima settimana. Un cittadino informato è un cittadino libero. Vi aspettiamo».

Questo l'invito rivolto dal Movimento 5 Stelle di Termoli.