Carresi 2020: Toma incontra sindaci e Carri dei 4 comuni

SAN MARTINO IN PENSILIS. Mancano diversi mesi alla stagione primaverile delle Carresi in basso Molise, ma l'Unione Carresi non aspetta tempo per muoversi. Domani, domenica 10 novembre, alle 17.30, presso la sede del municipio di San Martino in Pensilis, il presidente della Regione Molise, Donato Toma incontrerà i rappresentanti dei Carri e i cittadini e i sindaci dei quattro comuni della Carrese.

Diversi i temi in agenda in vista delle Carresi 2020, dallo studio sul benessere animale alle nuove prescrizioni contenute nell'ordinanza Martini. È questa un'occasione unica di confronto e programmazione per definire una comune strategia di azione. È quindi raccomandata una larga partecipazione all'evento.

«La foto di questa locandina l'ho rubata al Maestro Emiliano Di Tata Lagrandeonda, che non se ne avrà a male», la simpatica precisazione del presidente dell'associazione Pasquale Di Bello.