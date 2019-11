TERMOLI. In collaborazione con Associazione Nazionale Città dell’Olio, il Comune di Termoli ha organizzato il progetto formativo-esperienziale "Bimboil" sull'olivicoltura rivolto alle scuole elementari e medie della città.

Numerose le scuole aderenti. «L’entusiasmo dei ragazzi ci motiva a valorizzare ulteriormente questa importante dimensione delle nostre tradizioni per la promozione del benessere sia fisico sia psicologico a partire dalle famiglie e dai giovani,» ha affermato Nicola Malorni, presidente della Prima commissione e componente dell'associazione Città dell'Olio.

«Ringrazio a nome della nostra amministrazione comunale il Frantoio Di Cencio per l’ospitalità. Ringrazio inoltre l’Assessora Silvana Ciciola per la collaborazione assicurata nel trasporto dei ragazzi presso il frantoio: la sua sensibilità verso il sociale mi rende orgoglioso di essere parte di questa squadra. Ad maiora per altre nuove progettualità.».

A margine, la Ciciola ha commentato: «Lo sforzo comune per raggiungere risultati così significativi è fonte di grande soddisfazione per tutti. Regalare questa esperienza ai piccoli scolari ed ai ragazzi più grandi delle medie, vedo vissuta con entusiasmo ed interesse per le tradizioni del nostro territorio, ci da la consapevolezza che stiamo percorrendo la strada giusta. Complimenti a te Nicola».