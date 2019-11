"Cuochi d'Italia", lo chef montenerese Ruggiero D'Ascenzo in tv con Alessandro Borghese

MONTENERO DI BISACCIA. Lo chef e patron del ristorante 'Al Settimo Cielo' Ruggiero D'Ascenzo di Montenero di Bisaccia, da sempre ambasciatore della cucina molisana in Italia e non solo, rappresenterà il Molise nella trasmissione "Cuochi d’Italia" nella puntata che andrà in onda mercoledì 13 novembre alle ore 19:30 su Tv8.

La storica trasmissione condotta da Alessandro Borghese costituisce un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati della cucina locale e per i promotori della cultura del territorio, perché la valorizzazione delle nostre eccellenze molisane incomincia anche dalla tavola ed ha i colori e sapori della cucina regionale cari alla tradizione ed alla scelta attenta di prodotti di qualità. Allora complimenti ed in bocca al lupo allo chef Ruggiero D'Ascenzo per questa avventura.