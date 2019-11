Edifici scolastici, «Si presenti la domanda per le verifiche strutturali»

MONTENERO DI BISACCIA. Sugli edifici scolastici di Montenero di Bisaccia iniziativa del consigliere comunale di minoranza Valentina Bozzelli: «Si presenti la domanda per le verifiche strutturali». A seguito dell’Avviso pubblico emanato in favore degli Enti locali, proprietari degli edifici scolastici pubblici, al fine di effettuare le indagini e verifiche strutturali dei solai e dei controsoffitti, il consigliere comunale di opposizione Valentina Bozzelli, chiede al Sindaco di attivare immediatamente la Struttura tecnica comunale, affinché venga presentata la candidatura del Comune di Montenero di Bisaccia per la richiesta di finanziamento. Il consigliere comunale Bozzelli ritiene che sia necessario effettuare indagini e verifiche strutturali agli edifici scolastici monteneresi di proprietà del Comune, da affidarsi a soggetti qualificati.

Stante l’occasione persa la scorsa estate con riferimento al bando di cui alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 187 del 10 agosto 2019, Decreto 30 aprile 2019 Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, avente ad oggetto “Finanziamento interventi di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici scolastici”, la consigliera Valentina Bozzelli rivolge istanza e sollecito agli odierni amministratori comunali affinché facciano tesoro della recente e vantaggiosa emanazione del bando. «Si sollecita e rammenta che la scadenza del bando è fissata alla data del 29 novembre 2019, salvo proroghe, tanto che il Comune dovrà far pervenire la propria candidatura utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa a tal fine realizzata, denominata “ides” collegandosi al link https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-ind-diag.shtml».